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Bakan Yerlikaya duyurdu: Suç örgütü çökertildi, 20 gözaltı

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#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü#Mahzen
Bakan Yerlikaya duyurdu: Suç örgütü çökertildi, 20 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 08:24

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen MAHZEN-8 operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiği açıkladı. Operasyonlarda 20 suç örgütü üyesi yakalandı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; MASAK ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir merkezli Adana, İstanbul ve İzmir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, Silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Suç örgütü çökertildi, 20 gözaltı

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Operasyonlar sonucu: 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığını, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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#Bakan Yerlikaya#Suç Örgütü#Mahzen

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