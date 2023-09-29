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Bakan Yerlikaya duyurdu: Şahinler Çetesi'ne operasyon! Suç örgütü çökertildi

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#Şahinler Çetesi#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2023 11:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü lideri Mehmet Şahin’in yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda, 16 adet ruhsatsız tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi.”

 

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#Şahinler Çetesi#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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