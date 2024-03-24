Bakan Yerlikaya duyurdu: Mercek-14 operasyonlarında 852 silah ele geçirildi

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Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin paylaşımında şu bilgileri verdi:

63 ilde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden “MERCEK-14” operasyonlarında;

644 Ruhsatsız Tabanca,

56 Kurusıkıdan Çevrilmiş Tabanca,

12 Uzun Namlulu Tüfek,

140 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam:

852 Silah ele geçirildi.

966 Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından son 4 günde İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ordu, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Sakarya, Samsun, Denizli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Batman, Bingöl, Hatay, Çorum, Kahramanmaraş, Rize, Aydın, Balıkesir, Malatya, Muğla, Eskişehir, Giresun, Mardin, Elazığ, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Çanakkale, Kocaeli, Muş, Yalova, Yozgat, Çankırı, Düzce, Kayseri, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bartın, Burdur, Edirne, Erzincan, Karabük, Kilis, Kütahya, Osmaniye, Siirt, Sivas, Tokat, Uşak, Van, Ağrı, Amasya, Bitlis, Nevşehir ve Trabzon’da evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 852 silah yakalandı.

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İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle;

İstanbul'da 162 tabanca,

1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 151 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da 54 tabanca,

1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 57 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 37 tabanca,

6 av tüfeği ele geçirildi. 50 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da 33 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 22 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da 33 tabanca, 41 av tüfeği ele geçirildi. 91 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.