Bakan Yerlikaya duyurdu: Karayılan’ın koruması öldürüldü

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen kişinin DNA testinde ‘Herekol Hezex’ kod adlı Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı da belirlendi” dedi.

Terörist Aras’ın 4 güvenlik görevlimizin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlisinin yaralandığı 4 eyleme katıldığı tespit edildiğini açıklayan Yerlikaya, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.