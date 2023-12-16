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Bakan Yerlikaya duyurdu: Karayılan’ın koruması öldürüldü

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#Ali Yerlikaya#Mardin Dargeçit#Murat Karayılan
Bakan Yerlikaya duyurdu: Karayılan’ın koruması öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin Dargeçit’te 4 Aralık günü düzenlenen “Kahramanlar-32” operasyonunda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’ın koruması Yunus Aras olduğunu açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen kişinin DNA testinde ‘Herekol Hezex’ kod adlı Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı da belirlendi” dedi.

 Terörist Aras’ın 4 güvenlik görevlimizin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlisinin yaralandığı 4 eyleme katıldığı tespit edildiğini açıklayan Yerlikaya, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

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#Ali Yerlikaya#Mardin Dargeçit#Murat Karayılan

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