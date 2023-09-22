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Bakan Yerlikaya duyurdu: İzmir'de bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelileri yakalandı

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#Terör#Deaş#İzmir
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 16:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.' dedi.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Bombalı eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyelerine yönelik, İzmir Bornova’da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellenmesine yönelik İzmir İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar kapsamında;

Bornova’da örgüt mensuplarının dağlık arazide silah ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme sakladığı ve eylemde bulunabileceği bilgileri elde edildi.

Dağlık arazide yapılan arama tarama faaliyetlerinde, el yapımı parça tesiri bomba yapımında kullanılan malzeme, jel dinamit lokumu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Operasyon sonucu 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 5’i tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Terör ve terörizmle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

 

Eylem yapmaya hazırlanan hainlere göz açtırmayacağız.

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#Terör#Deaş#İzmir

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