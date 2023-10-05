Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon... 104 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İstanbul’daki 25 ilçemizde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 104 şüpheli şahıs yakalandı.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki bu uyuşturucu tacirlerinin geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Terörle, uyuşturucuyla, organize suç çeteleriyle, düzensiz göçle mücadelemiz amansızca devam edecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce başta Kadıköy, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Şişli, Sarıyer, Beyoğlu, Esenyurt, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri başta olmak ilçeleri 25 ilçede hedeflenen 104 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda;

3,5 kg bonzai

Çeşitli miktarlarda,metamfetamin, esrar, skunk, uyuşturucu hap, silah ve para ele geçirildi.

104 şahsın tamamı yakalandı.

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Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum