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Bakan Yerlikaya duyurdu: Interpol kırmızı bültenle arıyordu, İstanbul'da yakalandı

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#Mahzen-27 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Nurlan Zharımbetov
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 08:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen Mahzen-27 Operasyonu'nda Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Kazakistan uyruklu Nurlan Zharımbetov'un yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu Kazakistan tarafından "Dolandırıcılık ve Hırsızlık" suçlarından kırmızı ve sarı bülten ile aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-27" operasyonuyla yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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#Mahzen-27 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Nurlan Zharımbetov

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