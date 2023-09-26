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Bakan Yerlikaya duyurdu: İnegöl Terkinler Çetesi çökertildi! 6 milyar lira değerindeki gayrimenkule el konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#İnegöl Terkinler Çetesi#Gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 08:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İnegöl Terkinler Çetesi'nin çökertildiğini, suç örgütünün elebaşının yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "6 milyar lira değerinde gayrimenkule ele konuldu. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz" dedi.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Jandarma Komutanlığımız ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığımızın takibi neticesinde Tefecilik, Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendiğini belirterek şunları kaydetti:

"ŞEHİR EŞKIYALARININ TEPELERİNE BİNECEĞİZ"

"Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehir eşkıyalarının tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz.''

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#Bakan Yerlikaya#İnegöl Terkinler Çetesi#Gözaltı

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