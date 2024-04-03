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Bakan Yerlikaya duyurdu... İçişleri Bakanlığı'na bin 608 sözleşmeli personel alımı yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#İş
Bakan Yerlikaya duyurdu... İçişleri Bakanlığına bin 608 sözleşmeli personel alımı yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 14:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 1.512 olmak üzere toplam 1.608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

İçişleri Bakanlığımız merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 1.512 olmak üzere toplam 1.608 lisans, ön lisans ve lise mezunu sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Sözleşmeli büro hizmetleri, destek hizmetleri ve teknik hizmetler alanında çalışmak üzere başvuru yapmak isteyen adaylar KPSS puanı ve tercih sıralamasına göre;

22-26 Nisan 2024 tarihlerinde sözlü sınava e devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama Personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacaktır.

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Sınav ilanı Resmi Gazete ile Bakanlığımız ve Valilikler internet sayfalarında yayınlanmaktadır.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#İş

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