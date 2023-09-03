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Bakan Yerlikaya duyurdu... Esendere Gümrük sahasında 153 kg eroin ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 12:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu ile mücadele kapsamında, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen TIR'da 153 kilo eroin ele geçirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Zehir tacirlerine geçit yok. İran’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen TIR’da yapılan arama sonucu; Risk analizi kapsamında X-Ray’e sevk edilen araçta Narkotik Dedektör Köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 kg eroin yakalanmıştır.

Hakkari Valiliğimizi ve Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini yürekten tebrik ediyorum.🇹🇷

zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz.

Uyuşturucu ile mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Narkotik

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