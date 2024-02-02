Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir suç örgütü daha çökertildi! Elebaşı Gökhan Kuş ve 13 şüpheli yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Balıkesir’de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile birlikte 13 Şüpheli Yakalandı

HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan KUŞ’un yaptığı organize suç örgütünün;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri,

Korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri,

Eğlence mekânlarına çöktükleri,

Silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

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Operasyonlar sonucu;

6 adet ruhsatsız tabanca ve

Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin