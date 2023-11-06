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Bakan Yerlikaya duyurdu: 77 ilde yasa dışı bahis operasyonu

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#Bakan Yerlikaya#Bahis#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 08:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 77 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mengene Operasyonu'nda 517 kişi hakkında idari işlem, 118 kişi hakkında ise adli işlem yapıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28 bin 314 personelin katılımıyla düzenlenen Mengene Operasyonunda 517 şahıs hakkında idari işlem, 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 'Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri ile Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik yapılan Mengene Operasyonunda, kumar, tombala, oyun makineleri ile kumar ve yasa dışı bahis oynatan 33 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 517 şahıs hakkında kumar, tombala, oyun makinelerinde ve yasa dışı bahis oynama suçundan idari işlem yapılarak 2 milyon 330 bin 479 TL para cezası uygulandı. 118 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 650 kişi de yakalandı.

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Operasyonda; 13 yasa dışı bahis ve kumar oynanan iş yeri kapatılmış, 10 adet kumar/oyun makinesi, 4 adet tombala makinesi, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarda esrar, bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ile çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ele geçirilmiştir.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun.
Ülkemizin dört bin yanında yasa dışı bahisçilere ve kumar oynatanlara karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

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#Bakan Yerlikaya#Bahis#Operasyon

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