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Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 bin 309 firari yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Firari#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 08:23

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan 'Çember Operasyonlarında' aram kaydı bulunan 5 bin 309 firarinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan "Çember Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 5 bin 309 firari yakalandı.

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz.

Yakalanan şahıslardan: 10'unun 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 41'inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 5258’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 bin 309 firari yakalandı

İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce 81 il genelinde son 4 gün içinde yol uygulamalarında, iş yeri ve evlere yapılan operasyonlarda yakalama kararı bulunan 5309 aranan şahıs yakalanıp adalete teslim edildi.

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Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan tüm polislerimizi, Jandarmalarımızı, Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum. Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 5 bin 309 firari yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Firari#Polis

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