Bakan Yerlikaya duyurdu: 49 ilde eş zamanlı Narkogüç-39 Operasyonu: 378 şüpheli yakalandı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 49 ilde eş zamanlı 'Narkogüç-39' kod adlı operasyon yapıldığını belirtti. Buna göre; il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyona 652 ekip, 1422 personel ve 25 narkotik dedektör köpek katıldı. 49 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 378 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 886 kilogram metamfetamin, 14 kilogram kokain ve çeşitli miktarlarda esrar, hap, skunk, eroin, kenevir tohumu olmak üzere toplam 3 ton 275 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.