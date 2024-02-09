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Bakan Yerlikaya duyurdu! 48 ilde Narkogüç-48 Operasyonu: 242 zehir taciri yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Narkogüç-48 Operasyonu#Zehir Taciri
Bakan Yerlikaya duyurdu 48 ilde Narkogüç-48 Operasyonu: 242 zehir taciri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 08:09

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 48 ilde düzenlenen Narkogüç-48 Operasyonu'nda 1 ton 39 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, 242 zahir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde:

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 48 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-48” Operasyonlarında;
1 Ton 39 Kg Uyuşturucu Madde ve
509 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi
242 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar

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#Bakan Yerlikaya#Narkogüç-48 Operasyonu#Zehir Taciri

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