Bakan Yerlikaya duyurdu! 48 ilde Narkogüç-48 Operasyonu: 242 zehir taciri yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde:
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 48 İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-48” Operasyonlarında;
1 Ton 39 Kg Uyuşturucu Madde ve
509 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi
242 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 9, 2024
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣8️⃣ İlde düzenlenen “NARKOGÜÇ-48” Operasyonlarında;
1️⃣ Ton 3️⃣9️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
5️⃣0️⃣9️⃣ Bin adet… pic.twitter.com/aIRjYhxusd