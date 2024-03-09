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Bakan Yerlikaya duyurdu: 30 ilde FETÖ operasyonu! 91 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Operasyon#Bakan Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 10:43

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde 5 gündür devam eden FETÖ operasyonlarında 91 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Operasyon ile ilgili detayları sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

“30 ilde 5 gündür FETÖ’ye yönelik devam eden ‘Kıskaç-10’ operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul, Ankara(2), Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarında şüphelilerin:
Örgütün sözde ‘askeri mahrem yapılanması’, ‘emniyet mahrem yapılanması’ ve ‘güncel yapılanması’ içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün kripto haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı oldukları, 2009 KPSS sınav sorularını usulsüz şekilde elde ettikleri ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu: çok miktarda Türk Lirası, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.”

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#FETÖ#Operasyon#Bakan Yerlikaya

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