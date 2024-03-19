Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 suç örgütü çökertildi

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı
2 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İserim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız
İzmir merkezli 3️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2024
2️⃣ ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 2️⃣5⃣ şüpheli… pic.twitter.com/13phpl988k