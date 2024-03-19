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Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 suç örgütü çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Mahzen-13 Operasyonu#Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 08:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen 'Mahzen-13 Operasyonu'nda 2 ayrı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

İzmir merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-13” operasyonlarında; elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı
2 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 25 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İserim ki;
Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız

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#Bakan Yerlikaya#Mahzen-13 Operasyonu#Suç Örgütü

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