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Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 ilde bölücü terör örgütüne operasyon! 120 şüpheli yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Terör#Operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: 16 ilde bölücü terör örgütüne operasyon 120 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 08:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Bozdağan-2 Operasyonu'nda 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 16 İlde Bölücü Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını belirterek şu ayrıntıları paylaştı:

"Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Afyon, Ankara, Aydın, Bingöl, Hakkari, Hatay, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli’de düzenlenen “Bozdoğan-2” operasyonlarında; Bölücü Terör Örgütü ve Suriye’de terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemlerine katılan ve milis/işbirlikçi olduklarına dair haklarında bilgiler elde edinilen, Terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 120 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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#Bakan Yerlikaya#Terör#Operasyon

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