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Bakan Yerlikaya duyurdu! 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı#Muğla
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 08:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla ve Adana'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen Kalkan-21 operasyonlarında 16 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan paylaşımı şu şekilde:

Muğla ve Adana’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen “KALKAN-21” operasyonlarında 16 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 12’si tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz❗️

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

Bakan Yerlikaya duyurdu 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

MUĞLA:

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda;

5 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 3’ü tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

ADANA:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda;

7’si Yabancı Uyruklu olmak üzere toplamda 11 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 9‘u tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Operasyonlar sonucu: Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle

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#Bakan Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı#Muğla

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