Bakan Yerlikaya duyurdu! 16 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan paylaşımı şu şekilde:

Muğla ve Adana’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen “KALKAN-21” operasyonlarında 16 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 12’si tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz❗️

Göç İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde;

MUĞLA:

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda;

5 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 3’ü tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

ADANA:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda;

7’si Yabancı Uyruklu olmak üzere toplamda 11 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 9‘u tutuklandı. 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu: Çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle