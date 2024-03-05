Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde Narkoçelik-4 Operasyonu! 27 zehir taciri yakalandı

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 11 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-4”Operasyonlarında:
1 Ton 180 Kg Uyuşturucu Madde ve 23 bin 457 Uyuşturucu Hap ele geçirildi
27 Zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 1️⃣1️⃣ İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-4”Operasyonlarında:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 5, 2024
1️⃣ Ton 1️⃣8️⃣0️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
2️⃣3️⃣ bin 4️⃣5️⃣7️⃣ Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗️
2️⃣7️⃣ Zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak… pic.twitter.com/elAhDtc8qb