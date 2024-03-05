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Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde Narkoçelik-4 Operasyonu! 27 zehir taciri yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Narkoçelik-4 Operasyonu#Operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: 11 ilde Narkoçelik-4 Operasyonu 27 zehir taciri yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde düzenlenen Narkoçelik-4 Operasyonları'nda 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ve 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

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İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 11 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-4”Operasyonlarında:
1 Ton 180 Kg Uyuşturucu Madde ve 23 bin 457 Uyuşturucu Hap ele geçirildi

27 Zehir imalatçısı, zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Narkoçelik-4 Operasyonu#Operasyon

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