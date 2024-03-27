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Bakan Yerlikaya: Çakarlı araçlara asla taviz vermeyeceğiz

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Trafik
Bakan Yerlikaya: Çakarlı araçlara asla taviz vermeyeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2024 17:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada paylaşılan muhtar ve muhtar adayının çakarlı araç konvoyuna ilişkin, 'Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lambalı) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz.' açıklamasında bulundu. Öte yandan konvoydaki usulsüz çakarlı araçlara işlem yapıldığı bildirildi.

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İstanbul'un Pendik ilçesinde Velibaba Mahallesi muhtarı ve aynı zamanda muhtar adayı Şükrü Aydemir, çakarlı araçlarla konvoy yaparak cadde ve sokaklarda dolaştı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Pendik Kaymakamlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Sosyal medya mecralarında paylaşılan görüntülerde, hali hazırda Velibaba Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olan Şükrü Aydemir’in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaptığı görülmüştür.

Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda; görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (Trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir.” denildi.

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Bakan Yerlikaya: Çakarlı araçlara asla taviz vermeyeceğiz

BAKAN YERLİKAYA: ÇAKARLI ARAÇLARA ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da muhtar ve muhtar adayının çakarlı araç konvoyuna ilişkin, 'Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lambalı) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz.' açıklamasında bulundu.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Trafik

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