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Tatilin 1. günü 651 kaza oldu... Bakan Yerlikaya: 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 kişi yaralandı

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Tatil
Tatilin 1. günü 651 kaza oldu... Bakan Yerlikaya: 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 10:49

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1.047 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.' açıklamasında bulundu.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında bayram tatilinin 1'inci gününde 651 trafik kazası meydana gelirken 9 vatandaşın hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:

"Bayram tatilinin 1' günü 6 Nisan Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bin 47 vatandaşımız ise yaralandı."

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Tatil

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