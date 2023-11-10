Bakan Yerlikaya açıkladı: Ruhsatsız silaha yeni düzenleme

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“Ülke genelinde 1 Ocak-31 Ekim’de 51 bin 914 ruhsatsız silah ele geçirildi. Ruhsatsız silahla ilgili cezayı artık gözden geçirmemiz lazım. Bununla ilgili hazırlığımız var. Mutlaka ama mutlaka huzurlarınıza, yakın zaman içinde önerimizle beraber geleceğiz.

BU BENİM YOĞURT YEME TARZIM

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti hükümetleri 21 yıldan beri iş başında. İlk kurulduğumuz günden itibaren terör, organize suçlar, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göç, suç ve suçlularla mücadele her konuyla ilgili başlangıçta ‘Bismillah’ dediğimiz gün nasılsa, benden önce 9 bakan, benden sonra da gelecek olan bakanların duruşları aynı olacak. Herkesin bir yoğurt yeme tarzı var. Benim yoğurt yeme tarzım bu. Hiçbir zaman kasıtlı olarak, bilerek, hiçbir insanı incitmedim. Ama suç ve suçlularla mücadelede cesaret noktasında da Allah’ın izniyle hiçbir sorunumuz yok.

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28 BİN 734 AFGAN SINIRDIŞI

2023 yılı ilk 10 ay itibarıyla 28 bin 734 Afganistan vatandaşının ülkesine dönmesi sağlandı. Önümüzdeki hafta 9 charter ile 1788 Afgan vatandaşı daha deport edilecek.

237 BİN SURİYELİ’YE VATANDAŞLIK

Bugün itibarıyla Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu yabancı sayısı 237 bin 995. Bunlar içerisinde 18 yaşından büyük olanlar 156 bin 987. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin, Türkiye’de doğan çocukları da geçici koruma altındadır. Kesinlikle vatandaşlığa alınmamıştır, alınmamaktadır.”

32 İLDE NARKOGÜÇ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara merkezli 32 ilde yapılan “Narkogüç” operasyonlarında liderliğini Jamukhan Ulus’un yaptığı uyuşturucu şebekesinin çökertildiğini ve 210 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “353 adreste yapılan operasyonlara, 42 özel harekat ekibi, 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, 29 narkotik dedektör köpeği ile 680 ekip ve 2 bin 294 personel katıldı. Operasyon kapsamında Ankara’da 135, diğer 31 ilde 75 olmak üzere toplam 210 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün elebaşı Jamukhan Ulus’un da aralarında olduğu yönetici ağı yakalandı. 33.5 kilogram uyuşturucu, 6 bin 659 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 79 bin 238 dolar, 36 bin 500 euro, 249 bin 701 TL ele geçirildi. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.”

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MUHALEFETTEN ÖVGÜ VE TEŞEKKÜR

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 13 saat süren bütçe görüşmeleri öncesinde salona girişinde tek tek milletvekillerini selamlayıp ellerini sıkan Yerlikaya’ya görüşmelerin sonunda CHP, İYİ Parti, TİP ve diğer muhalefet vekilleri teşekkür etti. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa’nın, “Bizim Malatya’nın kayısısı ünlü, son dönemde bazı siyaset adamları da ünlü olmaya başladı” sözlerine Yerlikaya, “Sizler de ünlüsünüz” diye yanıt verdi.