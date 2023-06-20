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Bakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütlerine dev operasyon! 353 kişi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Mafya#Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 11:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından 31 ilde eş zamanlı olarak 'Kukla' operasyonu yapıldığını duyurdu. Operasyonda 354 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından; 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu suç örgütüne silah temin eden 31 suç grubuna yönelik, 31 ilde eş zamanlı olarak KUKLA Operasyonu düzenlendi.

353 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca operasyonda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bini aşkın fişek ve muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyona katılan kahraman Emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütlerine dev operasyon 353 kişi gözaltında

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SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

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#Ali Yerlikaya#Mafya#Suç Örgütü

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