Bakan Yerlikaya açıkladı: Bu pazar kamyonlara geçit yok

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram nedeniyle memleketi Konya’ya gitti. Kapu Camisi’nde bayram namazını kılan Bakan Yerlikaya, hemşehrileriyle bayramlaştı. Yerlikaya, kamyon, tanker ve çekicilerin pazar günü 24 saat boyunca trafikten kısıtlanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“9 günlük bayram süresi içerisinde biz seyahat eden kardeşlerimiz nasıl huzurla bayrama kavuştularsa, bayramın sonunda sağlıkla, huzurla, kazasız, belasız memleketlerine, çalıştıkları yerlere geri dönmelerini istiyoruz. Pazar günü son 24 saat, 05.00 ile pazartesi günü 05.00 arasında kamyon, tanker ve çekicilerin trafikten 1 gün boyunca kısıtlanmasını kararlaştırdık.”