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Bakan Yerlikaya açıkladı: Bu pazar kamyonlara geçit yok

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#Ali Yerlikaya#Konya#Bakan Yerlikaya
Bakan Yerlikaya açıkladı: Bu pazar kamyonlara geçit yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 07:00

Bakan Ali Yerlikaya vatandaşlara “Trafik kurallarına uyun, aşırı hızdan kaçının” çağrısı yaptı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram nedeniyle memleketi Konya’ya gitti. Kapu Camisi’nde bayram namazını kılan Bakan Yerlikaya, hemşehrileriyle bayramlaştı. Yerlikaya, kamyon, tanker ve çekicilerin pazar günü 24 saat boyunca trafikten kısıtlanacağını ifade ederek, şunları söyledi:

“9 günlük bayram süresi içerisinde biz seyahat eden kardeşlerimiz nasıl huzurla bayrama kavuştularsa, bayramın sonunda sağlıkla, huzurla, kazasız, belasız memleketlerine, çalıştıkları yerlere geri dönmelerini istiyoruz. Pazar günü son 24 saat, 05.00 ile pazartesi günü 05.00 arasında kamyon, tanker ve çekicilerin trafikten 1 gün boyunca kısıtlanmasını kararlaştırdık.”

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#Ali Yerlikaya#Konya#Bakan Yerlikaya

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