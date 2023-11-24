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Bakan Yerlikaya açıkladı: 68 ilde Mercek-6 Operasyonu! Bin 129 şüpheli gözaltında

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#Mercek-6 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Silah
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 08:19

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik yapılan Mercek-6 Operasyoları'nda bin 129 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-6 Operasyonları'nda; 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silah ele geçirildiğini belirterek, bin 129 şüpheli şahsın gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Rize, Antalya, Sakarya, Şırnak, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kütahya, Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Osmaniye, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Aksaray, Aydın, Uşak, Ağrı, Düzce, Giresun, Kars, Malatya, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Niğde, Batman, Bingöl, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bilecik, Denizli, Erzincan, Muş, Tunceli’de yapılan Mercek-6 Operasyonları'nda 754 ruhsatsız tabanca yakalandı. Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle: İstanbul'da 181 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 209 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana’da 51 tabanca ele geçirildi, 76 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir’de 52 tabanca ele geçirildi, 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Samsun’da 36 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bursa’da 36 tabanca ele geçirildi, 63 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

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#Mercek-6 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Silah

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