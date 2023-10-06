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Bakan Yerlikaya açıkladı: 26 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kıskaç' operasyonu

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#Bakan Yerlikaya#DEAŞ#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 08:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ’a yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç' operasyonunda 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce Aydın, Tekirdağ, Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Yalova’da düzenlenen Kıskaç Operasyonu’nda 92 şüpheli yakalandı.

Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Terör örgütlerine ve onların işbirlikçilerine nefes aldırmayacağız. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek" ifadelerini kullandı

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#Bakan Yerlikaya#DEAŞ#Operasyon

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