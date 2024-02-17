Bakan Yerlikaya: 1.663 sokak satıcısı gözaltına alındı

Haberin Devamı

İstanbul’da 'Sokak Satıcısı' (Torbacı) olarak tabir edilen, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik 5 gündür devam eden "NARKOGÜÇ-50” operasyonunda; 461 kg uyuşturucu madde ve 1 milyon 936 bin adeta uyuşturucu hap ele geçirildi.

1663 şüpheli sokak satıcısı yakalandı ve haklarında işlem yapıldı. Bu şahıslardan 167'si tutuklandı.



"UYUŞTURUCU TACİRLERİNİ TERÖRİSTLERDEN FARKLI GÖRMÜYORUZ"

Operasyon hakkında resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı ve operasyonun detayları ile ilgili bilgi verdi;

Haberin Devamı

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, “TORBACI” olarak tabir edilen Sokak Satıcılarına yönelik "NARKOGÜÇ-50" Operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ile çok miktarda döviz ve 657 bin Türk lirasına el konuldu.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."