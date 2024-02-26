Bakan Yardımcısı Yıldız CNN Türk'te açıkladı: ABD'ye baskı oluşturulmalı

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İşte Yıldız'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Divana bugün verdiğimiz beyanımızda, diğer ülkeleri tekrar etmemek için Türkiye'nin Filistin'le ilgili görüşlerini Gazze'de ateşkes ilan edilmesi gerektiği, insani yardımların kesintisiz sürmesi gerektiğini, İsrail'in Doğu Kudüs'ün tarihsel statükosunu değiştirmesine yönelik gayretlerine izin verilmemeli ve kutsal mekanların kınanması gerektiğini anlattık. Bu dava birçok amaca hizmet edecek. İsrail'in kayıtsız destekçisi ABD'ye baskı oluşturacak. Gazze'de ateşkes ilan edilmeli. Lahey'deki dava Gazze'de katliamı durdurabilir. Katar ve Mısır gibi ülkelerin katıldığı barış görüşmelerinde ateşkes çıkacağını umut ediyorum.

"İSRAİL TÜM KIRMIZI ÇİZGİLERİ AŞTI"

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Yapılması gerekenlerin başında İsrail üzerinde baskının oluşturulması gerekli. Bize göre izlenecek yol, işin İsrail'in keyfiliğine bırakılmaması. Müzakerelerin ciddi şekilde yapılması ve garantör taraflarca izlenilmesi gereklidir. Öncelik ateşkesin sağlanması. İsrail'in yaptığı saldırı görülmedi. Orantısız güç ve her şeyi yok etme çabası görülmüş şey değil. İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı.