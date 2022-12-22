Bakan Yardımcısı Ersoy: 2023'te sınırlarımız içinde tek bir terörist kalmayacak

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) basın toplantısı düzenledi. Bakan Yardımcısı Ersoy, gerek sınır içinde gerekse sınır dışında vatandaşların huzur ve sükununa, vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletin dirliğine ve düzenine saldırmak isteyen terör odaklarına karşı devletim tüm kurum ve kuruluşlarının tam bir uyum içinde mücadele ettiğini söyleyerek, "Bu mücadeleler kapsamında yurt içinde 'Kıran' operasyonlarını yaptık. 'Kapan' operasyonlarını yaptık. 'Yıldırım' operasyonlarını yaptık. Geçen yıldan bu tarafa da hem yaz hem kış dönemlerinde 'Eren' operasyonlarını, sonra da 'Eren Abluka' operasyonlarını başlattık. Bu operasyonlar sayesinde sınırlarımızın içindeki terörist sayısını 100'lü rakamlarla ifade edebilecek durumlara kadar geldik" diye konuştu.

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'TUŞİMİYA BÖLGESİNE ÇOK ÇETİN BİR OPERASYON YAPILDI'

Son olarak Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde 'Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nu başlattıklarını hatırlatan Ersoy, "Cudi Dağı'nın en sarp belki en zor ve yıllardır bölücü terör unsurlarının sığınma ve barınma yeri olarak kullandığı Tuşimiya Bölgesi'ne çok çetin bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda 16 Aralık günü 2'si kadın 2'si erkek olmak üzere 4 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede tarama faaliyetleri devam ederken hemen birinci temas bölgesinin 2 kilometre kadar yakınında 2'nci bir noktada yeni bir temas sağlandı ve burada da 3'ü ölü biri sağ, 4 terörist daha ele geçirildi.

Böylece Cudi gibi terör örgütünün yıllarca sığınma, gizlenme ve barınma zaman zaman da güç toplama bölgesi olarak kullandığı bir dağın en kritik, en hayati bölgesi de bütün terörist unsurlardan temizlenmiş oldu. Terör örgütü tarafından çok yoğun bir şekilde kullanıldığı için kendi adlarına sözde 'kurtarılmış bölge' olarak zikredilen, Tendürek Dağı gibi Amanoslar gibi Cudi Dağı'nı da teröristlerden temizlemiş olduk" ifadelerini kullandı.

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Ersoy, Cumhuriyetin 100'üncü yılında tek bir terörist kalmayıncaya dek mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyerek, "Bu operasyonumuzda olduğu gibi Kara Kuvvetlerimizin Atak helikopterlerinden, Hava Kuvvetlerimizin uçaklarından her daim bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da faydalanmaya devam ederek gerek teknolojik imkan ve kabiliyetlerimiz, gerek kuvvetlerimizin bugüne kadar elde ettiği bütün tecrübeler, gerekse istihbarat unsurlarımızın tamamının yoğun çalışması ile tam bir uyum, iş birliği ve koordinasyon içinde '2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tek bir terörist kalmamıştır' müjdesini hep beraber sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.