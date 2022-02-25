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Bakan Yardımcısı açıkladı: 781 mahalle kapatıldı

#İçişleri Bakan Yardımcısı#İsmail Çataklı#Göçmen
Bakan Yardımcısı açıkladı: 781 mahalle kapatıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, gettolaşmanın önüne geçilmesini amaçlayan ‘seyreltme’ projesiyle 16 ilin yanı sıra 781 mahallenin de kapatıldığını açıkladı.

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Çataklı, ‘Medya Temsilcileri ile Göç Buluşması-2” programında şunları söyledi:

Nüfusun yüzde 25’i geçilmeyecek: “Suriyelilerin yoğun olduğu Ankara Altındağ’daki gettolaşmanın önüne geçilmesi için bin 222 hane yıkıldı, 177 işyeri kapatıldı. Toplam nüfusun yüzde 25’ini geçtiği için Türkiye’de 781 mahalleyi kayıtlara kapatmış oluyoruz. Bazı şehirleri de tamamen ikamete kapatmış olduk. Geçici koruma kaydına kapatılan iller; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova. Uluslararası korumaya kapalı iller ise Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Muş, Osmaniye, Rize, Tekirdağ, Tunceli.

Parmak izi alınacak: Mülteciler Türkiye’ye geldikten sonra yasal kimliklerini, pasaportlarını imha ediyorlar daha sonra o kişinin kimliğini tespit etmek imkânsız hale geliyor. Şimdi özellikle Afrika olmak üzere vize verilen noktalara parmak izi cihazları gönderiyoruz. Artık vize verilen kısımlarda parmak izi alacağız.

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Geçici korumadan önce kamp: Kaydolmamış, yeni gelmiş Suriyelilere doğrudan geçici koruma statüsü vermeyeceğiz. Bundan sonra bunları önce kampa alacağız, kamplarda araştıracağız. Geçici korumaya ihtiyacı var mı yok mu, hangi sebeplerle geldi, bakacağız.

Turistik ikamet verilmeyecek: Yeni dönemde turistik sebeplerle Türkiye’de ikamet almak isteyenlere de ikamet verilmeyecek. Türkiye’deki Suriyeli sayısı 3 milyon 700 bin civarında.

Duvar tamamlanacak: Bu yıl sonunda ihale aşamasındakiler ve bitenlerle birlikte 1316 kilometrelik sınırımızın güvenlik duvarı tamamlanmış olacak.”

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