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Bakan Yanık'tan Taksim’deki terör saldırısında yaralanan Sevde'ye sürpriz

Güncelleme Tarihi:

#Derya Yanık#Terör Saldırısı#İstiklal Caddesi
Bakan Yanıktan Taksim’deki terör saldırısında yaralanan Sevdeye sürpriz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 18:36

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Taksim İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki Sevde Uzunkaya'ya doğum gününde sürprizi yaptı.

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Taksim’de meydana gelen terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki Sevde Uzunkaya’yı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğum gününde yalnız bırakmadı. 10 yaşındaki Sevde Uzunkaya, olay sonrası ziyarete gelen İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerini 25 Kasım günü yapacağı doğum günü kutlamasına davet etmişti. Bu daveti öğrenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sevde'ye doğum günü sürprizi yaptı. Bakan Yanık ile birlikte pasta kesen Sevde, Bakan Yanık'ın doğum gününe gelmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yanık şu ifadelere yer verdi:

“Taksim'de gerçekleşen patlama sonucu yaralanan yavrumuz Sevde'ye ufak bir doğum günü sürprizi yapalım dedik. Sevde'nin mutluluğuyla daha çok mutlu olduk. Allah çocuklarımızı tüm kötülüklerden korusun.”

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#Derya Yanık#Terör Saldırısı#İstiklal Caddesi

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