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Bakan Yanık’tan doğal gaz yardımı müjdesi

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#Derya Yanık#Doğalgaz#Edirne
Bakan Yanık’tan doğal gaz yardımı müjdesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 18:47

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Doğal Gaz Tüketim Desteği programımızla yine 4 milyon hanemizi 3 milyar TL bütçe ile desteklemeyi hedefliyoruz. Zorlu geçen kış şartlarından vatandaşlarımızı bölgenin iklim şartlarına göre azami derecede korumayı hedefliyoruz” dedi.

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Edirne’de şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi’nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği programı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, “Doğal Gaz Tüketim Desteği programımızla yine 4 milyon hanemizi 3 milyar TL bütçe ile desteklemeyi hedefliyoruz. Zorlu geçen kış şartlarından vatandaşlarımızı bölgenin iklim şartlarına göre azami derecede korumayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“ANAOKULUNA VE ANASINIFINA KAYDETTİRİLEN ÇOCUKLARIN GİDERLERİ KARŞILANACAK”

Anaokuluna ve anasınıfına gidecek çocuklara destek olacaklarını ifade eden Bakan Yanık, “Evlerin neşesi küçük çocuklarımız için de eğitim desteklerinde bulunuyoruz. 500 milyon TL bütçeyle anaokuluna ya da ana sınıfına gidecek 1 milyon çocuğumuza destek olacağız. Sosyal yardımlardan yararlanan ailelerimizin 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını anaokuluna veya ana sınıfına kaydettirmeleri halinde, velilerimizin adına giderleri Milli Eğitim Bakanlığına doğrudan biz ödüyoruz” açıklamasında bulundu.

“AİLELERE 450 TL İLE 600 TL ARASINDA DESTEK SAĞLANACAK”

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Bakan Yanık, konuşmasının devamında, “Bakanlık olarak başlattığımız Ulusal Hane Ziyareti Programı ile düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşlarımızın hanelerine, 4 ay boyunca düzenli ziyaretler gerçekleştireceğiz. İhtiyaçlarını yerinde tespit edeceğiz ailelerimizin durumlarına uygun modellerden faydalanmalarını sağlayacağız. Türkiye Aile Destek Programımız çerçevesinde 15 milyar TL’lik bütçeyle, 4 milyon hanemize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 4 milyon haneye 12 ay boyunca hanelerin gelir durumuna göre aylık 450 TL ile 600 TL arasında değişen miktarlarda destek olacağız” dedi. “Sosyal hizmet anlamında da aslında bir çığır açmış olduk” ifadelerine yer verdi.

"YARDIMLARI ARTTIRDIK"

İktidara geldikleri günden itibaren sosyal yardım programlarının birim tutarlarında önemli ölçüde artış sağlandığını ve ortalamanın yüzde 91’e ulaştığını anlatan Bakan Yanık, “49 başlıkta verdiğimiz sosyal yardım programlarımızın birim tutarlarını önemli ölçüde artırdık. İktidarlarımız süresince yapmış olduğumuz bu artış, iktidara geldiğimiz zamana kıyasla ortalama yüzde 91 oranında arttı. Eskinin talep odaklı hizmet anlayışını arz odaklı anlayışa çevirdik ve sosyal hizmet anlamında da aslında bir çığır açmış olduk. Arz odaklı sosyal hizmet anlayışı nedir onu biraz açmak istiyorum. Çünkü burada SODAM açmamızın sebebi de aslında temelde arz odaklı sosyal hizmet anlayışına geçmemize dayanıyor” ifadelerini kullandı.

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#Derya Yanık#Doğalgaz#Edirne

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