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Bakan Yanık ‘Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ programına katıldı

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Derya Yanık#Uluslararası Bilimde Kadın Ve Kız Çocukları Günü
Bakan Yanık ‘Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ programına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bilgiyi paylaşmayı sağlayan her türlü çabaya büyük minnet duyuyorum” dedi.

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Aksaray’da bir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aksaray Belediyesi Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen ‘Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’ programına katıldı. “Biz büyük bir aileyiz” sloganı ile gerçekleştirilen programda Türkiye’yi uluslararası bilim platformlarında temsil etmiş ve başarılı olmuş kız öğrencilerin başarı öykülerini anlatan kısa film izlendi. Ardından bir konuşma yapan Bakan Yanık, “Bilgiyi üreten, bilgiye erişmemizi sağlayan, bilgiyi paylaşmayı, paylaştıkça çoğalır dediğimiz şey, bilgiyi paylaşmayı sağlayan her türlü çabaya hem büyük minnet duyuyorum hem de onları çoğaltmak ve birbirimize ulaştırabilmek için de muhakkak çabalarımızı arttırarak devam etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bakanlığımız himayesinde bulunan kız çocuklarımızı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde eğitim gören kız öğrencilerimizi bilimsel farkındalıkla buluşturmak, bilimsel farkındalık oluşturmak bizim en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor." dedi.

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Bakan Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlardan birisi 2022 Cumhurbaşkanlığı yıllık programımızda da bulunan kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesine ilişkin politika ve çalışmaların sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeki kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunun raporuna göre 21. yüzyılda mesleklerin yüzde 75'inin bilim ve teknolojiye kaynaklık eden derslerden oluşacağı ön görülüyor. Biz de çalışmalarımızı bu temele göre şekillendiriyor ve bu kapsamda da yoğunlaştırıyoruz. Bu anlamda başta eğitim olmak üzere kadınların ve kız çocuklarının toplumsal hayatın her alanında etkin ve güçlü kimliklerle yer almaları öncelikli hedeflerimiz arasında. Çağın bilimsel gelişmelerini yakalamaya yönelik kararlılığımız 11. kalkınma planımızla devam ediyor. Bu planla milli teknoloji hamlelerimize hız kazandırarak her alanda verimliliği arttırmayı ve daha kısa sürede daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal büyümeyi hedefliyoruz.”

Konuşmaların ardından bilime dayalı çalışma yapan kadın ve kız çocuklarına ödülleri takdim edildi. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’e teşekkür eden Bakan Yanık, Aksaray’da yerel yönetim çalışmalarının çok iyi ilerlediğini söyledi.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Derya Yanık#Uluslararası Bilimde Kadın Ve Kız Çocukları Günü

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