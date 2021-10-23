Bakan Yanık, SED'den yararlanan çocukları ağırladı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce, kentte SED hizmetinden yararlanan 32 çocuk için Ankara'ya gezi düzenlendi. SED ile desteklenen çocukların akranları gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabilmesi, onlarla eşit fırsatlardan yararlanması amacıyla planlanan gezide çocuklar ilk kez başkent Ankara'yı görme heyecanı yaşadı. Bakan Yanık, çocukları Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübünde ağırladı. Çocuklarla ekmek arası köfte ekmek yiyen Bakan Yanık, onlarla tek tek ilgilendi, fotoğraf çektirdi. Çocuklar kulüpte düzenlenen ok atma etkinliğine de katılarak, farklı bir deneyim yaşadı.