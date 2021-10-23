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Bakan Yanık, SED'den yararlanan çocukları ağırladı

#SED#Derya Yanık#Sosyal Ve Ekonomik Destek
Bakan Yanık, SEDden yararlanan çocukları ağırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ve düzenlenen geziyle Ankara'yı ilk kez ziyaret eden çocuklarla bir araya geldi. Bakan Yanık, çocuklarla beraber ok atma etkinliğine katıldı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce, kentte SED hizmetinden yararlanan 32 çocuk için Ankara'ya gezi düzenlendi. SED ile desteklenen çocukların akranları gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabilmesi, onlarla eşit fırsatlardan yararlanması amacıyla planlanan gezide çocuklar ilk kez başkent Ankara'yı görme heyecanı yaşadı. Bakan Yanık, çocukları Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübünde ağırladı. Çocuklarla ekmek arası köfte ekmek yiyen Bakan Yanık, onlarla tek tek ilgilendi, fotoğraf çektirdi. Çocuklar kulüpte düzenlenen ok atma etkinliğine de katılarak, farklı bir deneyim yaşadı.

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#SED#Derya Yanık#Sosyal Ve Ekonomik Destek

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