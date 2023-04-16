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Bakan Yanık: Nisanda 645 milyon 269 bin 922 TL SED ödemesi yaptık

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Derya Yanık#Sosyal Destek
Bakan Yanık: Nisanda 645 milyon 269 bin 922 TL SED ödemesi yaptık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 15:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nisan ayı içerisinde 645 milyon 269 bin 922 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını açıkladı.

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Bakan Yanık, nisan ayı SED ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yanık, SED ödemelerinde ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 187 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için nisan ayı içerisinde toplam 645 milyon 269 bin 922 TL tutarında SED ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Derya Yanık#Sosyal Destek

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