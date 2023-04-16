Bakan Yanık: Nisanda 645 milyon 269 bin 922 TL SED ödemesi yaptık

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Bakan Yanık, nisan ayı SED ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yanık, SED ödemelerinde ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelerdeki yaklaşık 187 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, "SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için nisan ayı içerisinde toplam 645 milyon 269 bin 922 TL tutarında SED ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.