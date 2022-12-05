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Bakan Yanık, kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti

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#Anıtkabir#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Derya Yanık
Bakan Yanık, kadınlarla Anıtkabiri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 12:38

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 88'inci yıl dönümünde kadınlarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta çalışan kadın personeller, kadın siyasetçilerden oluşan heyetle Aslanlı Yol'da yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önüne geldi.

Bakan Yanık tarafından mozoleye çiçek bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Bakan Yanık, beraberindeki heyet ile birlikte Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Yanık, kadınlarla Anıtkabiri ziyaret etti

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Yanık, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; kadınların seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 88'inci yıl dönümü vesilesiyle, çalışma arkadaşlarım ile birlikte huzurunuzdayız. Kadınların siyasal, ekonomik ve toplumsal yaşamda varlıklarının en önemli göstergesi seçme ve seçilme hakkının kullanımıdır. Vizyonunuz sayesinde, Türk kadınları bu medeni hakka dünya ülkelerine göre çok daha erken sahip olmuşlardır. Tarihimiz boyunca ve milli mücadelemizin başladığı andan itibaren hem cephede, hem cephe gerisinde büyük vatanperverlik sergileyen kahraman Türk kadını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da başat aktör olarak yer almış, kendisine tanınan haklara da sonuna kadar hak ederek kavuşmuştur. Bugün memleketin istiklalini ve istikbalini emanet ettiğiniz yeni nesiller, milletimize yakışır bir şekilde emanetinize sahip çıkmaktadır. Kadınlar, tıpkı istiklal mücadelemizde olduğu gibi, aynı ruh ve kararlılıkla ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine yükselmesine ve daha ileri gitmesine öncülük etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz reformlar ve atılımlarla kadınların toplumsal görünürlüğünü artık çok daha ileri noktalara taşımış durumdayız. Cumhuriyetimizin gelecek yüzyılının 'Türkiye Yüzyılı' olacağı inancıyla kadınlar olarak her alanda varlık göstermeye devam edeceğiz. Aziz hatıranızı bir kez daha saygıyla selamlıyor, sizi, silah arkadaşlarınızı ve bu topraklar için mücadele etmiş bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

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Bakan Yanık, kadınlarla Anıtkabiri ziyaret etti

Bakan Yanık, kadınlarla Anıtkabiri ziyaret etti

 

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#Anıtkabir#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Derya Yanık

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