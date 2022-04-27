Bakan Yanık duyurdu: Bayram öncesi 229 milyon TL ek kaynak ayırdık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamasında, "81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık" dedi.

Bakan Yanık'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık."

"Vakıflarımız sahadaki ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlarımızın yanında olacak. Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun."