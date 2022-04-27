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Bakan Yanık duyurdu: Bayram öncesi 229 milyon TL ek kaynak ayırdık

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Derya Yanık#Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları
Bakan Yanık duyurdu: Bayram öncesi 229 milyon TL ek kaynak ayırdık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bayram öncesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 229 milyon TL'lik ek kaynak aktarıldığını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamasında, "81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık" dedi.

Bakan Yanık'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık."

"Vakıflarımız sahadaki ihtiyaçların karşılanması için vatandaşlarımızın yanında olacak. Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun."

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Derya Yanık#Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları

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