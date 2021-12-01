Bakan Yanık: Büyük milletten büyük devlet olmaya giden sürecin içindeyiz

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya geldi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve milletvekilleri katıldı. Diyanet Başkanı Ali Erbaş programda dua okudu.



’BÜYÜK YÜRÜYÜŞE ÜLKEMİZİN VE İSLAM DÜNYASININ İHTİYACI VAR’



Bakan Yanık, Türkiye’nin büyük milletten büyük devlet olmaya doğru giden yeni bir sürecin içinde olduğunu belirterek, "Bugün eğer bölgesinde oyun kuran bir Türkiye varsa ya da kurulmuş olan oyunları bozan bir Türkiye varsa bunda sizin tercüman olduğunuz hislerin ve değerlerin büyük payı vardır. Ne mutlu ki bugün büyük milletten büyük devlet olmaya doğru giden yeni bir sürecin içindeyiz. Bu büyük milletten büyük devlet olmanın, yürüyüşün bedelini şehitlerimiz canlarıyla ödediler, gazilerimiz uzuvlarıyla, karşı karşıya kaldıkları zorluklarla ödediler, ödüyorlar. Bu yürüyüşe, bu can ve kanla bedeli ödenen yürüyüşe şüphesiz bizim ülkemizin ve İslam dünyasının ihtiyacı var. Daha da ötesinde biliyoruz ki materyalizmin ve hazcı anlayışların esiri olmuş bütün dünyanın ihtiyacı var" diye konuştu.



’NE HAYAL NE DE GÜNÜ KURTARMA PEŞİNDE DEĞİLİZ’



Bakan Yanık, şehit, gazi ve gazi yakınları ile bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



"21’inci yüzyılı, adaletin ve kardeşliğin meşalesiyle aydınlatacak Anadolu irfanıyla bütünleşmiş bir Türkiye’ye, bizler yürekten inanıyoruz. Bu anlamda değerlerimizin gücüne ve tarihten gelen tecrübemize güveniyor, şevkimizi asla yitirmiyoruz. Samimi bir atmosfer içinde bir araya gelmekten çok mutluluk duyuyorum. Bugün geleceği için mücadele eden, büyük düşünen, projeksiyonlarını buna göre yapan, hedefine odaklanmış bir Türkiye var. Bunun için bizler var gücümüzle çalışıyoruz. Bu güçle, ideallerimizi siyasetten ekonomiye, kültürden medeniyete kadar her alanda gerçeğe dönüştürmenin mücadelesini veriyoruz. Elbette bunun kolay bir mücadele olmadığını, inanç ve çalışmayla birlikte çok sabır gerektirdiğini çok iyi biliyoruz. Ama tıpkı eskiden olduğu gibi şerefli ve tertemiz bir tarihin nesnesi değil öznesi olmakta samimi ve kararlıyız. Ne hayal ne de günü kurtarma peşinde değiliz."



’REHAVETE DE GAFLETE DE İZİN VERMEYECEKTİR’



Bakan Yanık, sözlerini şöyle sonlandırdı:



"Bugün artık, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyaya yeni bir ruh ve çehre kazandırmak isteyen bir Türkiye’yi konuşuyoruz. Bunun adı Büyük Türkiye’dir. Büyük milletin Büyük Türkiye’si. Bu inançla çalışarak ve el ele vererek yaşadığımız ekonomik sıkıntıları hızla aşacağımıza da yürekten inanıyoruz. Şu gerçeği unutmamak gerekiyor. Ülkemizin bilinmeyen badirelere doğru sürüklenmesine milletimizin tahammülü yoktur. Hele hele ecdadımızın ruhunu sızlatacak kirli politikalara karşı hiç yoktur. Bu geçmişte de karşılık bulmadı, günümüzde de karşılık bulmuyor, bulmayacak. Tarihimiz zorluklara, baskılara, darbelere boyun eğmemiş bir milletin tarihidir. En sonuncusunu 15 Temmuz’da yaşadık. Geçmişten ders almayı bilmeyenlerin geleceği inşa etmesi beklenemez. Millet aklı ve millet ruhu, ülkemizin selametini temin etme ve bu kutlu yürüyüşü devam ettirme konusunda inşallah kontrolü elden bırakmayacaktır. Rehavete de gaflete de izin vermeyecektir" dedi.