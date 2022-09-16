Bakan Varank ve Kirişci, ilk yerli hibrit ayçiçeğini hasat etti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Türkiye’nin ilk hibrit ayçiçeği hasadına katıldı. Program kapsamında, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Trakya Tohum A.Ş. tarafından yetiştirilen Türkiye’nin ilk yerli hibrit ayçiçeği tohumlarının hasadı yapıldı. Hasat etkinliğine, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk ve Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı Selami Yazar da katıldı.





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Bakan Varank, Ar-Ge ile inovasyonun hamisi olduklarını belirterek, "Bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla Ar-Ge’ye, inovasyona destek veriyoruz. Bakanlığımızın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ajandasına aldığı yerel kalkınma projelerini; yani bir şehri, bir ilçeyi kalkındırırken hangi projeler geliştirilebilir, nerelere yatırım yapılabilir, bunlarla ilgili ajandayı da Bakanlık olarak yürütüyoruz. Bugün de Trakya Kalkınma Ajansımızın başından beri destek verdiği; çok önemli bir icraatın neticelerini, hasadını burada yapacağız. Türkiye’de yerli ayçiçeği tohumu vardı; ama milli bir hibrit tohum yoktu. Biz Trakya Kalkınma Ajansımızla birlikte, o bölgede tohumculuk yaygın ve önemli firmalarımızın olduğu bir sektör, o bölgedeki firmaları, üniversiteyi, Tarım Bakanlığımızı bir araya getirdik. Türkiye’nin ilk yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumunu üretmeyi başardık" dedi.

’HASATTA REKOR KIRILACAK’

Hasadı yapılan tohumun rekor bir miktar olduğunu söyleyen Varank, "O ürettiğimiz tohumları şimdi çoğaltmanın faaliyetini burada gerçekleştiriyoruz. Trakya Tohumculuk A.Ş., Tarım Bakanlığımız, Kalkınma Ajansımız, bölgedeki firmalar, dernekler ve üniversitenin katkılarıyla kurulan Trakya Tohumculuk A.Ş., ilk ürettiği tohumları burada gelip çoğalttı. Bugün onların hasadını gerçekleştireceğiz. İnşallah burada yapacağımız hasat, dekar başına 200 kilogramla Türkiye’de bir rekoru kırmış olacak" diye konuştu.





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Bakanlık olarak bu tip projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Varank, "Türkiye’de yerli tohumculuk gerçekten gelişti; ama hala kat etmesi gereken bir mesafe var. Ayçiçeği ile başladık, bunu mısır ve farklı stratejik ürünler devam ettirecek. Bu ilk yerli ve milli hibrit tohumumuzun Ankara, Rusya ve Sudan’da deneme üretimlerini yaptık. İnşallah buradan elde edilen tohumlar, yurt dışına da ihraç edilecek. Türkiye’ye ciddi bir katma değer kazandıracak" dedi.

BAKAN KİRİŞCİ: AYÇİÇEĞİ STRATEJİK BİR ÜRÜN

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ise Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ayçiçeği yağının önemine işaret ederek; ayçiçeğiyle ilgili tohumculuk faaliyetleri yapılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Kirişci, Türkiye’nin 2002 yılında yüzde 31 olan kendi kendine yeterlilik oranını, bugün itibarıyla yüzde 96’lara çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha kat edeceğimiz çok yol var. Bu yolu da hızla tamamlamalı ve yüzde 100’ün üzerine çıkarak yola devam etmeliyiz. Ayçiçeği, bu manada çok stratejik ve vazgeçilmez bir ürün. Bizim de arz açığımız olan bir ürün. Bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artış bekliyoruz; ama bizim hala yüzde 30- 35 düzeyinde açığımız olacağını biliyoruz. Bundan dolayı üreticilerimizi bu sebeple cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Çeşitli sebeplerde ekilmeyen yaklaşık 68 bin dekarlık alanda ekimi teşvik etmek amacıyla, yüzde 75’ini sübvanse ettiğimiz tohumu vererek, ayçiçeği ekim alanlarının genişlemesini arzu ediyoruz."

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’İTHALATA YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ’

Ayçiçeğiyle ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri, pancar kooperatifleri ve yağlı tohumla ilgili birliklerin alım yapmaya devam ettiğini anlatan Bakan Kirişci, ham ayçiçeği yağı ithalatına getirilen vergiye ilişkin, "Dün çıkan tebliğ ile ithalata yüzde 10 Gümrük Vergisi koyduk. Bunun yetersiz kalması durumunda alacağımız başka tedbirler de var. Bunları da devreye koyacağız. Herhangi şekilde üreticimizin mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Üretici kardeşlerim; lütfen panik yapmayın, telaşlanmayın. Biz sizin yanınızdayız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çiftçilerimize sahip çıkmaya ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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Konuşmaların ardından iki Bakan da tarlaya girerek hasat edilecek ürünleri inceledi. Daha sonra biçerdövere binen Varank ve Kirişci, hasat ettikleri ürünleri bir kavanozun içine koyup, üzerine imzalarını attı.