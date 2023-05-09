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Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi

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#Bakan Varank#Güldür Güldür Show#Skeç
Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 13:49

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisinin Türk uzay yolcusuna dair açıklamalarını skece konu eden Güldür Güldür Show ekibinin Bursa'daki gösterisini izledi. Kulise de geçen Varank, oyuncular ile moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti.

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AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, kendisinin "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" açıklamalarını 'Türkler uzaya giderse' konulu skeçle sahneye taşıyan Güldür Güldür Show ekibinin Bursa'daki gösterisini izledi. 4 Mayıs'ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen gösteri sonrası kulise giden Varank, oyuncular ile moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti. Burada Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) kurucusu Yılmaz Erdoğan ile telefonda görüşen Varank, çalışmaları için başarılar diledi.

Bakan Varank, sözlerini skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini izledi

Varank, yağmurlu havaya rağmen tiyatroyu dolduran seyirciler ile de fotoğraf çektirdi. Varank'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

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#Bakan Varank#Güldür Güldür Show#Skeç

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