Bakan Varank, Sinan Oğan'ın kararını yorumladı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Habertürk'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararını yorumlayan Varank'ın açıklamaları şu şekilde:

Sinan Oğan'ın açıklamalarını pozitif buluyoruz, bir devlet adamına yakışır tarzda, Cumhurbaşkanımızı destekleyeceğini ve kendisine oy veren vatandaşlara desteklemeye yönelik açıklama yaptı. Bunun yansımalarını inşallah 28 Mayıs'ta görmüş olacağız. ATA İttifakı'nın bileşenlerinin artık ittifak halinde değil; kendi başlarına tutum sergileyeceklerini ifade etmişlerdi. Sinan Oğan'a oy vermiş vatandaşlarımızın bu açıklamayı dikkate alacaklarına inanıyoruz. Sinan Bey'e oy veren vatandaşlarımızın hangi saiklerle verdiğini değerlendirmemiz lazım. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle aynı dili kullanmış olması endişesi vatandaşlarımızda büyük bir endişe oluşturmuştu. Anadolu'da bu tepkiyi görebiliyorduk. Bu manada endişelerin hala devam ediyor olması, hala vatandaşlarımızın son 1 hafta Millet İttifakı bileşenlerinin keskin söylem değişikliğine gitmesine rağmen geçmişte yaptıkları, ortaya koyduklarının endişesini halen görebiliyoruz.

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"SİNAN BEY'E KARŞI LİNÇ KAMPANYASI VAR"

Sinan Bey'in sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyecek olmasının olumlu yansımasını inşallah göreceğiz. Ben Sinan Bey'e oy verme refleksinin ne olduğunu az çok sokakta görebiliyorum. Sinan Bey'in özellikle istikrardan yana duruşu, terörle mücadele ile ilgili söylediklerinin etkisinin olabileceğini görüyorum. Biz hiçbir zaman pazarlık siyaseti içerisinde olmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu defalarca söyledi. Biz pazarlık siyaseti yapan anlayışlara açıkçası hoş bakmıyoruz. İlkeler üzerinden ittifaklar kurmaya çalışıyoruz. Sinan Bey de ilkelerden bahsetti. Pazarlık asla söz konusu olmaz. Şunu aldı, bunu verdi şeklindeki ifadeler çok yakışıksız. Şu anda sosyal medyada çok ciddi linç kampanyası var Sinan Bey'e karşı. Eğer mahalle baskısından, linç kampanyasından bahsedeceksek Millet İttifakı'nın maalesef geçmişi çok temiz değil. Aynı şeyi Muharrem İnce Bey'e de yaptılar. Farklı kumpaslar devreye gitti.