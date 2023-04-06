Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Vahit Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Vahit Kirişci#Bakan Kirişci#Aydın
Bakan Vahit Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 13:35

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2002 yılında iktidara geldiklerinde Türkiye'de toplam 540 bin dekar sera ve örtü altı üretim alanı olduğunu belirterek, "Bu son 20 yılda yüzde 50 arttı. 811 bin dekara çıktı" dedi.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Aydın'a geldi. Bakan Kirişci, programı kapsamında ilk olarak Sultanhisar ilçesindeki kış çileği hasadına katıldı.

'KIRSALDA ÜRETMEYE DEVAM ETMEMİZ LAZIM'

Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kirişci, “Üretmek Anadolu insanının irfanında, özünde olan bir faaliyet. Tarımsal üretim de bu coğrafyanın olmazsa olmazı. İnsanlık da tüm dünya da fark etti ki tarım, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Aydınımız tabii ki bu manada örnek, öncü şehirlerimizin başında geliyor. Pek çok üründe ilk dörtte, beşte yer alıyor. Başarıları her daim olan ve devam eden bir şehrimiz. Çilek denildiğinde de Aydın’ımız gerek iç pazar gerekse ihracat için üretim yapıyor. Biz göreve geldiğimiz günden beri ısrarla ve inatla, 'Kent tarımı' diyoruz. Tarım hiçbir zaman ihmal edilemez. Ancak, kırsalı terk edip, kentlere göç eden insanlarımızın ihtiyaçlarını da dikkate alarak bizim kırsalda üretmeye devam ediyor olmamız lazım" dedi.

'ÖRTÜ ALTI ALAN 811 BİN DEKARA ÇIKTI'

Aydın'ın jeotermal kaynaklarına dikkat çeken Bakan Kirişci, "Aydın jeotermal altyapısı nedeniyle ve yıllardır üretimden kaynaklı tecrübeleri nedeniyle önemli bir ilimiz. Türkiye'de 2002 yılında iktidara geldiğimizde toplam 540 bin dekar sera alanımız, örtü altı alanımız vardı. Bu son 20 yılda yüzde 50 arttı. 811 bin dekara çıktı. 811 bin dekarlık üretim alanında 9 bin 400 dekarlık kısmı jeotermal" diye konuştu.

Türkiye'nin jeotermal potansiyeli nedeniyle Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, "Bu gücünü mutlaka üretimde kullanması gerekiyor. Jeotermalden elektrik üretelim, sağlıkla ilgili yararlanalım, ev ısınmalarında yararlanalım ama mutlaka tarımda da ısıtma için kullanalım. Biz bunları destekliyoruz. Özellikle de Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kapsamında jeotermali de işin içine katarak destek vermeye çalışıyoruz. Çok başarılı örnekleri var" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vahit Kirişci#Bakan Kirişci#Aydın

BAKMADAN GEÇME!

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

Babasının yarım kalan işini yıllar sonra kızı tamamladı... 6 sene süren macera sırasında öğrendiklerine kendi bile şaşırdı

#ABD
50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi

50 yaşında ortaya çıkan hastalıkla tüm hayatı değişti… 'Her şey olması gerektiği gibiydi. Bir dakika sonra tek görebildiğim şey yanıp sönen renklerdi'

#Glokom
Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım

Diş hekimleri yıllardır bunu tartışıyor: Dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalayalım?

#Diş Sağlığı