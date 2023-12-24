Bakan Uraloğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şehit askerlerimize rahmet diliyorum. Sabiha Gökçen'in yeni kulesi güzel bir hizmet. 2016'dan bu yana devam eden çalışmaların sonucu. Ülkemize ulaşımda yeni bir kapasite oluşturmuş oluyoruz. İnsanların güvenli şekilde uçmasına vesile olacağız.

"O KARAYOLUNU YAPMASAYDIK 2. PİSTİ YAPAMAYACAKTIK"

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni bir piste ihtiyacımız vardı. 2. pisti planladık. Doğu coğrafyasına doğru gitmemiz gerekiyordu ama orada karayolu geçiyordu. Tünele başladığımızda 'düz ovaya tünel yapıyorlar' şeklinde bir algılar vardı. Bunları diyenleri buraya davet edelim. O karayolunu yapmasaydık 2. pisti yapamayacaktık. Tünelin birini trafiğe açtık diğerini de önümüzdeki günlerde açmış olacağız.

Haberin Devamı

Biz öncelikle hesap kitap yapıyoruz. Ülkedeki seyahat öngörülerini hesap ediyoruz ve ihtiyacın ne olduğuna karar veriyoruz. Önümüzde dönemde 37 milyona gelmiş olacağız. Günde 750 olan uçak sayısı artamıyordu şimdi onu rahatlattık. Yeni terminali planladık muhtemelen önümüzdeki sene inşaatına başlayacağız. Buradaki kapasiteyi 87 milyonlara 2030'lara geldiğimizde ulaşmış olacağız.

"57 HAVALİMANI VAR HEDEF 61"

2023'de toplam seyahat 216 milyon olarak gerçekleşecek. Korkunç bir ivmeyle artıyor. İnsanlar seyahat etme imkanları gelişti. Talep oluştu. 57 havalimanı var hedef 61. İlerleyen yıllarda Karaman'la ilgili çalışma var. Ülkemizin her tarafına metrekareye eşit düşmüş şekilde havalimanı var.

"TÜRKİYE'NİN 14 İLİNDE PLANLADIĞIMIZ METROLAR VAR"

Doğu Güneydoğu'ya yoğun çalışma yapılmadı diye algı var. Biz batıya kuzeye ne yapıyorsak doğuya güneydoğuya onu yapıyoruz. Türkiye'nin 14 ilinde planladığımız metrolar var. İstanbul'da bakanlığımızın planladığı 184 kilometrelik metro hattını hizmete sunacağız. Biz Boğaz'daki 3 köprü, 2 tünel geçişi ve Kuzey Marmara Otoyolu ile beklenen İstanbul depremde tahliye çalışmalarının bu ulaşım sistemlerinden yapılmasını planlıyoruz.