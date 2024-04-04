Son dakika haberi! Bakan Uraloğlu duyurdu! Köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak

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Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - Niğde Otoyolu Ana Kontrol Merkezi'nde bayram tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TÜM ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"

Bayramda 30-35 milyon arasında vatandaşımızın yurt çapında seyahat edeceğini öngörüyoruz. Karayolu, demir yolu, hava yolu ve diğer ulaştırma modlarında gidiş dönüş seyahatleriyle beraber bir vatandaşımızın bir gidiş bir dönüş, bir de üçüncü bir lokasyona gitmesini de düşündüğümüz zaman 100 milyon civarında bir yolculuk yapılacağını öngörüyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın seyahatleriyle memleketimizde bir nevi kavimler göçü yaşanacak diyebilirim. Yani 85-86 milyon olan nüfusumuz var. 1 milyon civarında bir hareket olacağını öngörüyoruz. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Kara yollarında 68 bin 680 km yol ağımızda tedbirlerimizi aldık ve denetimlerimizi sıklaştırdık. Çünkü en yoğun seyahatin karayoluyla olacağını biliyoruz ve öngörüyoruz. 7/24 esasına göre ülke genelinde yayılmış 18 adet Bölge Müdürlüğümüz, 122 adet bakım şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği, bayram süresince kesintisiz hizmet verecekler.

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KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 9 GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ

Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarımızda yol çalışmalarına da ara verdik. Trafiğin yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol bakım onarım çalışmalarına asgari düzeye indirdik. Mümkünse tamamen onları bırakma noktasında bir arkadaşlarımızla tasarrufta bulunduk. Yine zorunlu olan kesimlerde bakım onarım gibi nedenlerle şerit sayısındaki eksilmeleri de gözden geçirerek mümkün olduğu kadar tam şerit sayısıyla trafiğe hizmet edelim istiyoruz. Böylece uzun trafik kuyruklarının da oluşmasını engellemiş olacağız.

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FAHİŞ FİYATA KARŞI DENETİMLER ARTIRILDI

Otobüs terminallerinde denetimleri artırdık. Fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili mağduriyet yaşanmaması için firmalara da uyarılarda bulunduk. Özellikle karayolları tarafındaki otoyollarda olacak olan yoğunluğunun önüne geçmek adına bir müddettir hayata geçirdiğimiz serbest geçiş sistemiyle ana güzergahların bir çoğunda da gişe alanları hiç hissedilmeden geçilmiş olacak. Bu bayramda bunları da yoğun bir şekilde kullanmış olacağız. Yine otobüs firmalarına turizm taşımacılığında kullanılan otobüsleri kullanmalarına yönelik de izin verdik. Çünkü yoğun bir akış olacağını zaten biraz önce sizlere aktardım. Ek seferler konulmak suretiyle taleplerin karşılanması için de biz bu tasarrufta bulunduk. Korsan taşımacılık yapan sefer izni olmadan faaliyet gösteren izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacağız.

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MARMARAY, BAŞKENTRAY VE İZBAN DA ÜCRETSİZ OLACAK

Demiryollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir.

DEMİRYOLUNDA KAPASİTE ARTIRILDI

10-15 Nisan tarihleri arasında demir yolu taşımacılığında hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına da gittiğimizi sizlere aktarmak isterim. Özellikle yüksek hızlı tren hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayacak ek seferlerle yaklaşık 18 bin 84 adet koltuk kapasitesinde artış sağlamış olduk. Günlük sefer sayısını Ankara İstanbul hattında 13 artı 13'ten 14, artı 14'e, Konya İstanbul hattında 4 artı 4'ten 5 artı 5'e yükselttik. Ayrıca Ankara Konya hattında cuma ve pazar günleri işletilen 1 artı 1 adet hafta sonu seferi cumartesi günlerinde işletilecektir. Bu vesileyle bunu da aktarmış olalım. Hızlı trenlerde olduğu gibi ana hat ve bölgesel trenlerde de ilave vagon ile 15 bin 200 adet koltuk artışını sağlamış olduk. İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi gibi önemli bölgesel trenlere pulman ve yataklı vagonlar ilave ettik.

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HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI

Havayolu sektörümüze bakacak olursak. Devlet Hava Meydanları işletmesinin ilgili tüm birimleri bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceklerdir ki zaten genelde de böyle hizmet veriyoruz. Hava alanlarında başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edecekler. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımı sağlayacağız inşallah.

YOLA ÇIKACAKLARA UYARI

Bizim görevimiz bütün tedbirleri almak ama tek taraflı tedbirleri almanın elbette yeterli olmayacağını biliyoruz. Seyahate çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarını bir gözden geçirmesi gerekiyor. Mutlaka emniyet kemerlerini takarak seyahat etmeleri ve dinlenmeleri gerektiği yerlerde de mutlaka gerekli dinlenmeyi yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Biz yollarda olacağız, biz otogarlarda olacağız, biz terminallerde olacağız ve vatandaşımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle ben şimdiden bütün vatandaşlarımızın hem Kadir Gecesi'ni hem de yaklaşan bayramını kutluyorum.