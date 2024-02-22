Bakan Uraloğlu: Şanlıurfa’daki kalıcı konutların bitmesiyle beraber eş zamanlı olarak yolları da bitireceğiz

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Bakan Uraloğlu, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü şantiyesinde deprem konutlarının bağlantı yollarını, rezerv alanların imal yollarını ve altyapı işlerini yerinde inceledi, süreçle ilgili bilgi aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "maaşlar bankaya yatacak mı" endişesi taşıyan Türkiye'den bugün 2053 ve 2071'leri planlayan bir Türkiye'ye gelindiğini söyledi.

URFARAY PROJESİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güzel işler yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, UrfaRay projesinde de Büyükşehir Belediyesinin kesin projesini bitirmesinin ardından onun yapımına ilişkin programı gerçekleştireceklerini belirtti.

“KALKINMA YOLU İLE ÇOK ÖNEMLİ BİR KORİDORU HAYATA GEÇİRECEĞİZ”



Türkiye'nin doğu ile batı arasında çok stratejik bir noktada olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:





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"Artık dünya ticareti sadece doğu-batı koridorunda değil, doğu-batı koridorunu destekleyen kuzey-güney koridorlarının da çok ciddi bir şekilde ilerlediğini, gündem olduğunu biliyoruz. Bütün Uzak Doğu'dan gelecek, bütün ticaret yüklerinin ülkemiz üzerinden Avrupa'ya gitmesiyle ilgili FAV Limanı'ndan başlayıp Ovaköy'e, oradan Şanlıurfa'ya, oradan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar Ege Denizi'ne, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan çok önemli bir koridoru hayata geçireceğiz. Bu tabii Şanlıurfa'nın bütün ticaretini, bütün istihdamını her şeyini etkileyecek, geliştirecektir. Burada sadece bir ulaşım projesi de konuşmuyoruz. Hem otoyol, hem demir yolu birinci derecede demir yolu olmak üzere bunun altını çiziyorum. Enerji nakil hatları ve iletişim hatları da beraberinde olacak. Bununla ilgili Irak tarafının projeleri bitmek üzere. Bizim tarafın projelerinin bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Bu sene içerisinde özellikle Irak tarafında birazcık daha ön alıp, başlamayla ilgili gayretlerimiz devam ediyor. Türkiye'de de onun eş zamanlı olarak başlayarak biz bu projeleri yürütmüş olacağız. Dediğim gibi bölgenin gelişimine, kalkınmasına çok önemli bir katkı sağlayacaktır."

“DEPREMİN YARALARINI ORTADAN KALDIRIYORUZ”



Depremden etkilenen Şanlıurfa'da kalıcı konutların bağlantı yollarının yapımı işinin Cumhurbaşkanının talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsatan Uraloğlu, "Burada da inşallah kalıcı konutların bitmesiyle beraber eş zamanlı olarak yolları da bitirme gayreti içerisindeyiz. Bütün şantiyeler kuruldu, personel makine parkı burada. Hava şartlarının imkan verdiği bütün imalatları da yapıyoruz. Bu şekilde Şanlıurfa'daki deprem yaralarını da inşallah ortadan kaldırmış olacağız." dedi.