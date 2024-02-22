Bakan Uraloğlu: Şanlıurfa’daki kalıcı konutların bitmesiyle beraber eş zamanlı olarak yolları da bitireceğiz

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Bakan Uraloğlu, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü şantiyesinde deprem konutlarının bağlantı yollarını, rezerv alanların imal yollarını ve altyapı işlerini yerinde inceledi, süreçle ilgili bilgi aldı. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "maaşlar bankaya yatacak mı" endişesi taşıyan Türkiye'den bugün 2053 ve 2071'leri planlayan bir Türkiye'ye gelindiğini söyledi.
URFARAY PROJESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güzel işler yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, UrfaRay projesinde de Büyükşehir Belediyesinin kesin projesini bitirmesinin ardından onun yapımına ilişkin programı gerçekleştireceklerini belirtti.
“KALKINMA YOLU İLE ÇOK ÖNEMLİ BİR KORİDORU HAYATA GEÇİRECEĞİZ”
Türkiye'nin doğu ile batı arasında çok stratejik bir noktada olduğunu aktaran Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:
“DEPREMİN YARALARINI ORTADAN KALDIRIYORUZ”
Depremden etkilenen Şanlıurfa'da kalıcı konutların bağlantı yollarının yapımı işinin Cumhurbaşkanının talimatıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsatan Uraloğlu, "Burada da inşallah kalıcı konutların bitmesiyle beraber eş zamanlı olarak yolları da bitirme gayreti içerisindeyiz. Bütün şantiyeler kuruldu, personel makine parkı burada. Hava şartlarının imkan verdiği bütün imalatları da yapıyoruz. Bu şekilde Şanlıurfa'daki deprem yaralarını da inşallah ortadan kaldırmış olacağız." dedi.