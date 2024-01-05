Bakan Uraloğlu Manisa temaslarını tamamladı: Hizmetlerin kalitesi ve hızı artacak

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Manisa'da yapımına tekrar başlanan 54 kilometrelik Akhisar-Gördes Karayolu çalışmalarını yerinde inceledikten sonra Manisa merkezdeki Gediz Kavşağı Projesini yerinde değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa Öğretmenevinde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısının ardından Manisa Valiliği, MHP Manisa İl Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti Manisa İl Başkanlığını ziyaret ederek Manisa temaslarını tamamladı.

BAŞKAN ERGÜN ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa programında, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası önünde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve üst yönetim kadroları ile daire başkanları tarafından karşılandı. Başkan Ergün, Bakan Uraloğlu’na teşrifleri nedeniyle teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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Büyükşehir ve MASKİ yönetim kadrolarıyla tek tek tokalaşan Bakan Uraloğlu, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, Mücahit Arınç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner ve Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 17 ilçede hayata geçirdiği, devam ettiği ve yapılması planlanan projeleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Ziyaret sonunda Başkan Ergün, Bakan Uraloğlu’na ziyaret anısına hediye takdiminde bulundu.

AK PARTİ ZİYARETİ

Bakan Uraloğlu'nun AK Parti Manisa İl Teşkilatı ziyaretine AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal ve Mücahit Arınç, belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

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YEREL SEÇİM MESAJI

Bakan Uraloğlu ziyaretlerinin son durağı olan Manisa AK Parti İl Teşkilatında çok sayıda partili tarafından karşılandı. AK Parti İl Binasındaki Toplantı Salonunda gerçekleşen buluşmada AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun selamlama konuşmalarının ardından Manisa ziyaretini değerlendiren Bakan Uraloğlu, "Manisa'da şantiyelerimizi gezdik, bazı yapmayı düşündüğümüz imalatlarımızı inceledik. MHP ve AK Parti Manisa İl Başkanlıklarımızı, Manisa Valiliğimizi ve Manisa Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ettik. Buralarda gerekli istişarelerde bulunduk. Şimdiye kadar yaptıklarımız neler, ihtiyaç olanlar neler, yapılması gerekenler neler, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızla milletvekillerimizle birlikte istişarelerini yaptık. Bundan sonra da önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimlerde tekrar AK Parti belediyeciliğiyle, Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle inşallah Manisa'da hizmetlerimizin kalitesini, hızını her şeyini birazcık daha artıracağız. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak kendi yapabileceklerimiz nelerdir, biz de o noktada Manisa'ya sonuna kadar bütün imkanlarımızla destek vereceğiz. Manisa'da bulunmaktan dolayı memnunum" dedi.

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Bakan Uraloğlu AK Parti Manisa İl Teşkilatında partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdikten sonra şehirden ayrıldı.