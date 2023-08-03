Bakan Uraloğlu: Kruvaziyer turizminde yolcu sayısı 483 bine ulaştı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na katıldı. Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Uraloğu, birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuşmasında denizcilik alanındaki gelişmelere değindi. Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili ve dünyanın gıpta ile baktığı bir coğrafyada olduğunu hatırlatan Uraloğlu, “28 ilimizin denize kıyısı var. Sınırlarının yüzde 70’inden fazlası denizlerle çevrili ve üç kıtanın geçiş yolunda bulunan ülkemiz, tartışmasız bir deniz ülkesi ve denizleri de onun mavi vatanıdır. Bunun için denizcilik sektörümüzün gelişmesi açısından imkânlarımız çok büyük” diye konuştu.

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