Bakan Uraloğlu: İstanbul-Ankara arası 80 dakikaya inecek

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 Yılı bütçesi ile ilgili konuştu. Bakanlığının faaliyet, proje ve hedeflerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme projelerimizle ülkemizin ulaşım ve iletişim ağını nakış gibi işledik. Böylece, bilgi, yük ve yolcu taşımacılığında daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik bir dönemi başlattık" dedi.

'YATIRIMLARIMIZIN DEĞERİ 250 MİLYAR DOLAR'

Bakan Uraloğlu, bakanlık bünyesindeki yatırımlardan bahsederek, "Son 21 yılda 198 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik. Uluslararası döviz emtia fiyatlarını dikkate aldığımızda, bakanlık yatırımlarımızın bugünkü varlık değeri toplam 250 milyar dolardır. Bu durum, doğru zamanda doğru finansman yöntemleriyle verdiğimiz yatırım kararlarının ülkemize ne derece katkı sağladığının bir örneğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Bu yatırımların, 42 milyar dolarlık bölümünün, Kamu Özel İşbirliği Projeleri kapsamında yapıldığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Küresel eğilimleri dikkate alarak planladığımız ulaştırma politikalarımızı yatırımlara dönüştürüyor, yatırımlarımızı, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve ülkemizin kalkınmasına destek olmak için gerçekleştiriyoruz. Büyük bir aile olarak bugün itibarıyla; ülke sathında 2 bin 751 projede görev alan arkadaşlarımız ile birlikte toplam 223 bin kişiyle, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

'YENİ HEDEFLER'

Bakan Uraloğlu, Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı, 12'nci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda; lojistik sektöründe demiryolunun etkin bir şekilde kullanımını sağlayacaklarını kaydederek, "Mevcut 439 kilometre olan iltisak hattı uzunluğunu 2028 yılına kadar 663 kilometreye çıkartacağız. 2053 hedeflerimiz kapsamında, demiryolu ve haberleşme sektörlerine ağırlık vererek yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'TAMAMLANAN ÖNEMLİ PROJELER'

Bakan Uraloğlu, demiryollarında tamamlanan projelerle ilgili, "10 bin 948 kilometre olan ağımızı 13 bin 919 kilometreye, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu 8 bin 046 kilometreye, 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu 7 bin 142 kilometreye, ülkemizi hızlı trenle buluşturarak hızlı tren ağımızı 2 bin 251 kilometreye çıkardık. Havayollarında; 26 olan aktif havalimanı sayısını 57'ye, 55 milyon olan havayolu terminal kapasitesini 337 milyona, 60 olan toplam yurtdışı uçuş noktasını 343'e, 150 olan uçak sayısını 658'e çıkardık" bilgisini paylaştı.

Haberin Devamı

Denizcilikte, 152 olan uluslararası liman sayısını 190'a, haberleşmede; 23 milyon olan mobil abone sayısını 91 milyonun üzerine çıkardıklarını belirten, Bakan Uraloğlu, 81 bin 304 kilometre olan fiber hat uzunluğunu ise 536 bin kilometreye çıkardıklarını anlattı.

'DEVAM EDEN PROJELER'

Bakan Uraloğlu, devam eden projelere ilişkin, "Şehir içi raylı sistem taşımacılığına desteğimiz de devam ediyor. 12 ilimizde toplam 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletilmektedir. Bunun 395 kilometresi de bakanlığımızca yapılmıştır. Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara, Konya, Kocaeli, Kayseri, Gaziantep, Bursa, Erzurum ve Erzincan'da raylı sistem projelerimiz bulunuyor. Şu anda da bakanlığımızca İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Konya olmak üzere 4 ilde 9 ayrı hatta toplam 119,5 kilometrelik kent içi raylı sistem hattının yapımı devam ediyor" dedi.

Haberin Devamı

34 milyon olan toplam havayolu yolcu sayısını; 2021 yılında pandemi şartlarına rağmen 128 milyonun üzerine, 2022 yılında 182 milyonun üzerine çıkardıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2023 yılı sonunda ise yolcu sayımızın 216 Milyonu aşmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

'ÖNE ÇIKAN YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR'

Bakan Uraloğlu, bakanlığının öne çıkan çalışmaları hakkında da şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz; Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumu itibarıyla oldukça stratejik bir noktadadır. Asya'dan Avrupa'ya yeni lojistik koridorları oluşturuyoruz. Kalkınma Yolu Projesi ile Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden Irak'ın güneyinde inşa edilmekte olan FAV Limanına gelecek yüklerin, Türkiye'ye ve oradan Avrupa'ya ulaştırılması amacıyla 1200 kilometrelik çift yönlü otoyol ve demiryolu inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu koridorun ülkemizdeki demiryolu geçişi 2 bin 88 kilometre olacaktır. Önemli bölümü halen işletmede olan güzergahın eksik bölümlerini hızla tamamlıyoruz. Kalkınma koridorunun ülkemizdeki karayolu geçişi ise 1912 kilometre olacaktır. 1592 kilometrelik mevcut otoyolumuza ilaveten, 'Şanlıurfa-Ovaköy' arasında 320 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni otoyol yatırımımızla, karayolu geçişi tamamlanacaktır."

Haberin Devamı

Bakan Uraloğlu, deprem konutları bağlantı ve rezerv alanlarının 180 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolları ile altyapısının, bakanlığı tarafından yapıldığını duyurdu.

'YENİ PROJELER'

Bakan Uraloğlu, yeni projelerle ilgili, "Erzurum- Kars güzergahında bölgesel turistik tren seferlerini başlatacağız. Çeşmeli-Kız Kalesi otoyol çalışmalarını hızlandıracağız. Akdeniz sahil yolunun yapım çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Çanakkale Köprüsünün yıl içinde 23 defa ödüle layık görüldüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu, 'Milli Hızlı Tren Seti Projesi'nde tasarım çalışmalarını tamamlayıp prototip üretimine başlayacakları hızlı tren hatlarını da şöyle sıraladı:

Haberin Devamı

"Ankara- İzmir hızlı tren hattı, Mersin- Adana- Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı, Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli hızlı tren hattı, Ispartakule- Çerkezköy hızlı tren hattı, Yerköy- Kayseri hızlı tren hattı, Eskişehir- Antalya hızlı tren hattı ve Karadeniz Sahil Demiryolu İşi Etüt Projesi."

'SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI 2'NCİ PİSTİNİ HİZMETE AÇIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, 25 Aralık tarihinde de Sabiha Gökçen Havalimanı 2'nci Pisti'ni hizmete açacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 2024 yılının mart ayında yer teslimini gerçekleştirecek ve SpaceX firması ile yapılan anlaşma doğrultusunda, haziran ayı içerisinde yörüngesine fırlatacaklarını kaydetti.

'İSTANBUL ANKARA ARASI 80 DAKİKAYA İNECEK'

Bakan Uraloğlu, yeni bir projenin müjdesini de vererek, "Milli maçımız 90 dakika, biz Ankara'dan İstanbul'a 80 dakikada gideceğiz, süper hızlı trenle bunu gerçekleştireceğiz. Amanosları, geçilmez olan Amanosları, Dörtyol- Hassa Projesi'yle hem demir yolu hem kara yolu tünelleriyle geçiyoruz. Zengezur Koridoru. Ermenistan topraklarından geçmesini planladığımız, o 'Buradan geçilmez' diye konuşuluyordu, halbuki şimdi gelinen süreçte Paşinyan artık bu koridorun kendi topraklarından geçmesi gerektiğini söylüyor. Biz de bunu hayata geçireceğiz" diye aktardı.