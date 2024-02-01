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Bakan Uraloğlu ile Bakan Kacır görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Kacır#Abdulkadir Uraloğlu#TÜRKSAT-6A
Bakan Uraloğlu ile Bakan Kacır görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 20:56

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştü. Bakan Kacır, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Havada, karada, denizde, uzayda, siber dünyada. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızla yürüttüğümüz projeleri gözden geçirdik" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı bakanlığımızda misafir ettik. İlk millî haberleşme uydumuz TÜRKSAT-6A'dan, ilk insanlı uzay misyonu görevimize kadar haberleşme ve teknoloji alanındaki birçok konuyu istişare ettik. Bakanlıklarımız arası iş birliğini ve koordinasyonu geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. 

'HAVADA, KARADA, DENİZDE, UZAYDA, SİBER DÜNYADA'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Havada, karada, denizde, uzayda, siber dünyada. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızla yürüttüğümüz projeleri gözden geçirdik. Birlikte başlatacağımız yeni projeleri istişare ettik. Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu ve ekibine ülkemize kazandırdıkları dev yatırımlarda yerli ve milli sanayimize, teknoloji ve girişimcilik ekosistemimize sundukları katkı için teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

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#Fatih Kacır#Abdulkadir Uraloğlu#TÜRKSAT-6A

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